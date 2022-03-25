Tüm kesimlerden lanet yağdı

Suna ERDEN

Girne’de 5 ve 6 yaşlarındaki iki kız çocuğunu kandırarak kuytu yere götürdükten sonra cinsel saldırıda bulunan 62 yaşındaki Cumali Çinçar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde suçunu kabul eden zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Zanlı ‘16 yaşından küçük kız çocuklarını alıkoyma ve cinsel saldırı’ gibi ağır suçlardan yargılanacak.

Duruşmada olayı aktaran polis, olayın 20 Mart 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının kız çocuklarını kandırarak 23 Nisan İlkokulu’nun arka kısmına götürdüğünü söyledi.

Polis memuru, zanlının çocukları boynundan öptüğünü, eşofmanlarını çıkardığını ve küçük kızların cinsel organlarını öpmeye kalkıştığını açıkladı.

Polis, zanlının daha sonra kendi erkeklik organını öpmesi için çocukları zorladığını ifade etti.

Polis memuru, olayı gören aynı mahallede sakin çocukların durumu çocukların ailesine bildirdiğini, zanlının suçüstü yakalandığını ifade etti.

Gözaltına alınan zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, 8 görgü tanığından ifade alındığını söyledi.

Polis memuru, işlenen suçun infiale neden olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 3 ayı geçmeyecek bir şekilde cezaevine gönderdi.