Polis suçüstü yaptı

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçiş yapmaya çalışan Nijerya uyruklu 4 kişi ile onlara kişi başı 100 Euro karşılığında yardım eden Etiendem Nkeng Emmanuel suçüstü yakalandı. Ercan Havaalanının batısındaki eski Lefkoşa yolunda gerçekleştirilen operasyonda Emmanuel’in aracında Uche Maxcellinus Lemoha, Paschal Chinedu Anugom, Philip Bıenose ve Shafiqullah Haqmal isimli şahıslar tespit edildi.

Tutuklanan 5 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 23 Mart 2022 tarihinde, saat 19.15, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Ercan Havaalanının batısında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde operasyon yapıldığını söyledi. Polis, yapılan operasyonda, Etiendem Nkeng Emmanuel'in kullanımında bulunan HN 401 plakalı salon araç içerisinde, Uche Maxcellinus Lemoha, Paschal Chinedu AnugomPhilip Bıenose ve Shafiqullah Haqmal’ın tespit edildiğini ifade etti.

Polis, yapılan soruşturmada sonucu Etiendem Nkeng Emmanuel'den 4 şahsı kişi başı 100 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalıştığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, Emmanuel'in tasarrufunda tespit edilen cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını anlattı. Soruşturmanın yeni başladığını, güneye kaçmak isteyen şahısların araştırılacağını belirten polis, ilk etapla bir gün süre istedi.

Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.