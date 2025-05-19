İşgal hedefi büyüdü

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerinde geniş çaplı kara harekatı başlatıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli yeni operasyonu duyuran İsrail, Gazze'deki harekatın genişletileceğinin sinyalini vermişti.

Operasyonun "işgali kalıcı hale getirmeyi" hedeflediği öne sürülüyor.

İsrail'in devam eden ağır bombardımanı ve kara saldırıları bir halkın topluca cezalandırılması, yerinden edilmesi ve sistematik olarak yok edilmesi anlamına geliyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşayan Filistinliler, zorunlu göçe maruz kalmaya devam ediyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "el-Karara bölgesi (Han Yunus), es-Salka Belediyesi (Deyr el-Belah), Deyr el-Balah'ın güneyi ve el-Caferavi, Es-Suvar ve Ebu Hadab (Deyr el-Balah) ve es-Satar'da (Han Yunus) yaşayan Gazze Şeridi sakinlerine… Bu saldırıdan önce son bir uyarıdır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Filistinlilere, sık sık saldırılara maruz kalmasına rağmen "insani" bölge olarak sınıflandırdığı, Gazze Şeridi'nin batı kesiminde el-Mevasi olarak bilinen bölgelere göç etme çağrısı yapılarak, "Roket atılan her bölgeye büyük bir şiddetle saldıracağız." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu sivilleri hedef alıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, geçtiğimiz hafta yoğun saldırılar sonucu en az 464 kişi öldü, bin 418 kişi ise yaralandı.

