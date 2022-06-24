Kaynak sıkıntısı var

Maliye Bakanlığı, 101 gün vadeyle 205 milyon TL borçlanma talebi ile Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesine çıktı.

Maliye Bakanlığı, 205 milyon TL borçlanma talebiyle Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesine çıktı. Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre, ihale 28 Haziran'da gerçekleşecek. Borç vadesinin 101 gün olduğu bildirilirken, yapılan duyuruda şunlar belirtildi:

“Söz konusu ihalede borçlanılacak tutar 205.000.000.- TL (İki Yüz Beş Milyon Türk Lirası) olup, ihaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebileceklerdir.”

6 ayda 6’ncı borçlanma

Maliye, dünkü ihaleyle 2022 tarihinde altıncı kez Devlet İç Borçlanma İhale Senediyle borçlanmaya gitti.

Yılın ilk iç borçlanması için 25 Şubat 2022 tarihinde ihaleye çıkıldı. 110 gün vadeyle 74 milyon borçlanma talebinde bulunulurken, kamu ve özel bankalar 70 milyon teklif verdi.

Yılın ikinci borçlanması ise 3 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Maliye, 71 gün vadeyle 30 milyon TL talebinde bulundu. Maliye talep ettiği 30 milyonun tamamını yüzde 26, 6 oranında bileşik faizle aldı. Yılın üçüncü iç borçlanması için ise 30 Mart’ta ihaleye çıkıldı. Maliye 100 gün vadeyle 150 milyon TL talep ederken, kamu ve özel bankalar 35 milyon TL teklif verdi. Dördüncü borçlanma ise 6 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti. Maliye Hazine Bonosu vererek 150 milyon liralık ihaleye çıkarken, bankalara 74.150.000 TL teklif verdi.

Maliye 27 Nisan 2022 tarihinde de 100 gün vadeyle 31 milyon TL borçlanmaya gitti. Kamu ve özel bankalar 26 milyon TL teklif verdi.