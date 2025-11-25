Bomba etkisi yarattı

Rum Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis’in, Güney Kıbrıs’taki yolsuzluk dosyalarıyla mü-cadelede bazı engelleri gündeme getirerek istifasını sunduğu yönündeki haberler Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi “Savvas Angelidis Düşünüyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşerek istifası-nı gündeme getirdiğini ancak Hristodulidis’in Angelidis’i yeniden düşünmeye ikna ettiğini yaz-dı.

Gazete, Angelidis’in Çarşamba günü Hristodulidis’le görüşerek, özellikle yolsuzluk soruştur-malarında Rum polis gücü ve Yolsuzlukla Mücadele Birimi yetkilileriyle yaşadığı sorunlar sebe-biyle istifa etmek istediğini dile getirdiğini ancak Hristodulidis’in ısrarıyla yeniden düşünmeye ikna olduğunu aktardı.

Angelidis’in kendisine yönelik tehdit ve karalama girişimlerinden de rahatsız olduğunu vurgu-layan gazete, Rum Başsavcı Yorgos Savvidis’in de istifayı önleme girişimlerinin olduğunu belirt-ti.