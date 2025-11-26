‘Ekonomi ve kültür’

Ömer KADİROĞLU

Kadına yönelik şiddet olaylarının her geçen gün arttığı belirtilirken, vatandaşlar, bu durumu ekonomik sıkıntılar, eğitimsizlik ve toplumsal bilinç eksikliğine bağlıyor. Özellikle geçim sıkıntısının aileler üzerine sarsıcı bir etki bıraktığını, bu nedenle tartışmalar yaşandığını ve şiddet vakalarını tetiklediğini ifade eden vatandaşlar; bu tür olayların önlenebilmesi için devletin caydırıcı cezalar uygulaması ve toplumsal farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Ne dediler…

Halil Yıldız

“Kadına yönelik şiddet olayları KKTC’de de her geçen gün artıyor. Bu şiddet olaylarının artmasının nedeni bence geçim sıkıntıları ile alakalıdır. Her ne kadar bu olayları doğru bulmasak da ne yazık ki yaşanıyor. Kavga anında bir taraf susmayı başarsa tartışma büyümeyecek, ancak Türk milleti kadını da erkeği de susmuyor ve tartışmalar büyüyor. Kadına şiddet olaylarının sona ermesi için caydırıcı cezalar getirilmesi gerekiyor.”

Kadir Bayraktar

“Kadına yönelik şiddet olayları ülkemizde de yaşanıyor. Bu olayların yaşanmasının nedeni geçim sıkıntılarının yaşanmasıdır. Doğru karşılamasak da ne yazık ki bu olaylar yaşanıyor ve bunu önleyebilmek adına kadına yönelik dernek ve birimlerin daha fazla artması ve etkin çalışması gerekiyor. Bu biraz da cahillikle alakalı bir durumdur. Devlet yetkililerinden ziyade kişiler, çocuklarını yetiştirirken şiddetin yanlış olduğunu, şiddet içerikli video ve oyunlardan, şiddet içerikli filmlerden uzak tutarak yetiştirmekle önlenebilecektir diye düşünüyorum.”

Savaş Ahmet Çiner

“Ülkemizde kadına yönelik şiddet olayları çok fazla yaşanıyor ve bence bunun nedenlerinin başında eğitimsizlik ve ekonomik şartların iyi olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bu olayları kesinlikle doğru bulmuyoruz ve kabul edilir değildir. Bu noktada devlet eğitim alanlarında bunu daha fazla ön plana çıkarmalı ve çocukları eğitmeli. Çevremde de görüyorum; sadece fiziksel şiddet değil, eve bir şey alınmaması, kadının ihtiyaçlarının karşılanmaması durumları da şiddet sayılıyor ve buna çok fazla şahit oluyoruz.”

Zeynep Aydınlık

“Ülkemizde kadına yönelik şiddet olayları mutlaka yaşanıyor, ancak çok fazla belli olmuyor diye düşünüyorum. Bunun eğitim veya eğitimsizlikle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bu durumun nedeni kadının sayılmaması ve kadın haklarının korunmaması ile alakalıdır. Şimdiki zamanda çok fazla duygusal, maddi ve psikolojik yönden şiddet vardır. Devlet caydırıcı cezalar koyarak bunu bir nebze de olsa önler, ancak kişiler kendilerini bu yönde bireysel olarak yetiştirmelidir.”

Önder Özveri

“Ülkemizde kadına yönelik şiddet olayları vardır. Gerek polis arkadaşlardan duyduğumuz, gerekse şahit olduğumuz olaylar vardır. Son zamanlarda bu olaylarda bir artış var ve bunun nedenlerinin başında ekonomi ile alkol kullanımı geliyor düşüncesindeyim. Bir diğer husus da bazı adamların kadınları kendi köleleri gibi görmeleri ve kendisine hizmet etmek zorunda görmesi de şiddeti getiriyor. Bu olayları önleyebilmek adına kadına şiddet biriminin geliştirilmesi ve bu suçu işleyen kişilere ağır cezalar getirilmesi gerekiyor.”

Aliye Savi

“KKTC’de Türkiye’ye göre daha az olsa da kadına şiddet olayları yaşanıyor. Kadın-erkek diye ayrım yapılmamalıdır diye düşünüyorum. Erkekler sinirli oluyor ve dışarıda sinirlendiği zaman bu sinir ve stresini eve taşıyarak büyük bir hata yapıyor. Bu durum hiç de doğru bir şey değildir, ancak hep stres kaynaklıdır diye düşünüyorum. Bu suça ciddi bir ceza getirilmediği sürece önüne geçileceğini düşünmüyorum. Caydırıcı cezalar getirilmelidir.”

Mediha Özgen

“Ülkemizde kadına yönelik şiddet çok fazla görünür olmasa da vardır. Kadına şiddet sadece fiziksel değil, ruhsal da yaşanıyor. Son zamanlarda Kıbrıs’ta da şiddet, kadın cinayetleri, taciz ve tecavüz olayları artış gösteriyor. Bunun nedenleri eğitimsizlik ve ekonomik nedenlerdir diye düşünüyorum. Ayrıca aldığımız göçler, kötü örnekler ve televizyonlardaki film ve diziler de bu olayların artmasına neden oluyor. Bunu önleyebilmek adına devlet yetkililerinin caydırıcı cezalar getirmesi gerekiyor.”

Mehmet Hacı

“Kadına şiddet ülkemizde de vardır. Son zamanlarda bu yöndeki artışın nedeni ekonomik sıkıntılar ve alkol kullanımıdır. Bu noktada devlet yetkilileri, cezaları daha caydırıcı hale getirerek kadına şiddet olaylarını önlemek adına çalışmalar yapmalıdır.”

Mustafa Bağı

“Kadına yönelik şiddet olayları KKTC’de de ne yazık ki yaşanıyor. Son zamanlarda bu tür olaylarda bir artış söz konusudur ve bunun nedenlerinin bilgisizlik ve eğitimsizlik olduğunu düşünüyorum. Bu noktada devlet yetkilileri ilgili davranarak, kadına şiddet suçu işleyenlerin daha ağır ve caydırıcı cezalarla cezalandırılmalarını sağlamalıdır.”

Faruk Uzkan

“Ülkemizde kadına yönelik şiddet olaylarının pek yaşandığını düşünmüyorum. Kadına şiddet olayının yaşanmasının nedeni ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olabileceğini düşünüyorum, ancak kesinlikle de doğru bulmuyorum. Devlet hiçbir konuda önlem almadığı gibi bu konuda da önlem alacağını düşünmüyorum.”

Emine Yıldız

“Ülkemizde kadına yönelik şiddet olayları çok var ve bunun nedenlerinin başında maddi sıkıntıların yaşanıyor olması ve geçimsizlik olduğunu düşünüyorum. Devletin bu noktada kadınlara yönelik yasalar ve koruyucu çalışmalar yapmasını istiyoruz.”