Rumlar 2026’da turizme  74,6 milyon Euro bütçe ayırdı

Güney Kıbrıs, 2026 yılında rekor kıran 2025 rakamlarını korumayı, ancak bu büyümeyi çevreye saygı-lı, dijital olarak yönetilen ve yılın tamamına yayılan bir modelle sürdürmeyi hedefliyor.

2026 yılı için turizmde sadece sayısal artışa değil, sürdürülebilirlik, kalite ve dijitalleşmeye odaklanan oldukça kapsamlı bir yol haritası belirleyen Güney Kıbrıs, 2026 yılı için 74,6 milyon Euro tutarında bir bütçe ayırmıştır. Bu bütçenin kullanım alanları stratejik öncelikleri yansıtmaktadır:

Bütçenin dağıtımı şöyle:

Tanıtım ve Kampanyalar: 27,7 milyon Euro (Bütçenin %37'si) uluslararası tanıtım faaliyetlerine ayrıldı.

Ürün Geliştirme: 14,9 milyon Euro (%20) turizm ürününün çeşitlendirilmesi ve hibe programları için kullanılacak.

Operasyonel Giderler: 19,5 milyon Euro (%25) sektörel işleyiş için ayrıldı.

AB Dönem Başkanlığı: 6,1 milyon Euro, 2026'nın ilk yarısında üstlenilecek olan AB Dönem Başkanlığı kapsamındaki etkinlikler için ayrıldı.

Stratejik Odak Noktaları: "Nicelikten Niteliğe"

Kıbrıs hükümeti, turizmi sadece turist sayısıyla ölçmek yerine, kişi başı harcamayı ve turizmin ülke geneline yayılmasını hedefliyor:

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm: Otellerin güneş enerjisi ve su geri dönüşüm sistemlerine geçişi için teşvikler verilmektedir. "Yeşil turizm" modeliyle çevre üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor.

12 Ay Turizm: Turizm sezonunu tüm yıla yaymak amacıyla otellerin operasyon süreleri uzatılıyor. Özel-likle Ayia Napa ve Protaras gibi bölgelerde otellerin Mart ayında açılıp Kasım sonuna kadar açık kalma-sı teşvik ediliyor.

Özel İlgi Turizmi: Konferans turizmi (MICE), düğün, golf, inanç turizmi, dalış ve sağlık turizmi gibi alan-lara özel önem veriliyor.

Dijitalleşme ve Deneyim

Dijital Ziyaretçi Ekonomisi: "Avrupa Turizm Gündemi 2030" kapsamında, ziyaretçi akışlarını analiz eden ve yoğunluğu kıyı bölgelerinden kırsal köylere ve dağ yollarına yönlendiren dijital araçların kulla-nılması hedefleniyor.

Kültürel Rotalar: Örneğin, 2004'te oluşturulan "Afrodit Kültür Rotası" gibi tematik rotalar, modern ziyaretçi beklentilerine göre güncellenip dijital içeriklerle zenginleştiriliyor.

