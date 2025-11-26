Çoğunluğu yabancı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancılara mal satışıyla ilgili yasanın geçtiği 21 Mayıs 2024 tarihinden bugüne kadar 13 bin 474 kişinin taşınmaz mal alma başvurusunda bulunduğunu söyledi. Oğuz, 13 bin 474 kişiden 3 bin 727’sinin Türkiye, 9 bin 747’sinin ise üçüncü ülke vatandaşı olduğunu açıkladı. Bakan Oğuz, birden fazla mülk alıp müracaat eden kişi sayısının ise bin 827 olduğunu ifade etti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 19 milyar 965 milyon 957 bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşüldü.

Bütçe görüşmelerinde yabancılara taşınmaz mal satışının yanı sıra vatandaşlık uygulamaları ve sosyal konut projeleri gündeme geldi.

Görüşmede ilk sözü alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, Güzelyurt Sosyal Konut Projesi’nde, Konut Edindirme Yasası kapsamında teknik komite oluşturularak keşif bedeli ve birim fiyatı belirlendiğini belirtti.

Barçın, Güzelyurt Sosyal Konut Projesi’nde keşif ve birim fiyatlarının nasıl belirlendiğini ve ihale sonucunda kabul edilen fiyatın, nasıl komitede belirlenen keşif fiyatının altında olduğunu sorguladı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Batu Beyit de ihaleye çıkıldığı zaman, keşif bedelinin altında teklif geldiğini ve bu teklifin kabul edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt’tan sonra İskele ve Dipkarpaz bölgelerinde de sosyal konut projeleri çalışmaları olduğunu söyleyerek, Alayköy’deki sosyal konut projesinde, muhtemelen 1 ay sonra Bakanlık aracılığıyla başvuruların alınmaya başlanacağını kaydetti. Oğuz, yeşil alan, okul ve dükkân çalışmalarının da projeye dahil edildiğini kaydetti.

Tartışma yaşandı

Güzelyurt Sosyal Konut Projesi’nde yolsuzluk yapıldığı iddiası hakkında CTP Milletvekili Devrim Barçın ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz arasında tartışma çıktı. Oğuz, “Ben bu konuda hesap vermeye hazırım.” diyerek, yasal mevzuata göre tek bir kooperatiften teklif alınabildiğini vurguladı.

CTP Milletvekili Armağan Candan söz alarak, Güzelyurt Projesi tamamlandıktan bir iki yıl sonra konutların başkasına kiralanmayacağını umduğunu söyleyerek, projenin amaca hizmet etmesini diledi.

Vatandaş sayımızı öğrenemiyoruz

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Komite toplantısının başında, soru üzerine Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü’nün nüfus ve vatandaşlık sayılarının bir tuşla verilebileceğini ancak bunda Bakan'ın onayı olması gerektiğini ifade ettiğini belirterek, “Vatandaş sayısı bir 'tık’la verilebiliyorsa, lütfen verilsin.” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun ve Bakanlığın son yılda kaç kişiye vatandaşlık verdiğini soran Solyalı, “Bu kadar yasa geçiriyoruz ama vatandaş sayımızı öğrenemiyoruz.” diye konuştu.

TMK’de dosyalar çok yavaş ilerliyor

Yabancıların mal edinmesi konusunda mayıs ayında yasa gücünde kararname geçirilmesini eleştiren Ürün Solyalı, Cumhuriyet Meclisi’nin iradesinin yok sayıldığını, günlerce tartışılan maddelerin darmadağın edildiğini söyledi.

Solyalı, birkaç maddede ekonomik düzenleme getirilmiş olsa bunun aciliyet olarak düşünülebileceğini ancak yasa gücünde kararnameyle yasanın üzerine çıkıldığını, kasım ayında bu konuda yeniden yasa gücünde kararname geçirildiğini söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili de konuşan Solyalı, dosyaların çok yavaş ilerlediğini savunarak, “Bu işin hızlanması için özel bir birim, ayrı bir alan kurgulanması gerekiyor.” dedi.

Oğuz, muhalefet vekillerini sapla samanı karıştırmakla suçladı

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise konuşmasında, Girne Kent Müzesi ile ilgili durumun ne olduğunu sorarak, bu konuda bir sene önce söz verildiğini ancak hala adım atılmadığını belirtti.

Nüfusun belirsiz olduğunu, kentlerin bu konuda gerekli desteği alamadığını da savunan Özdenefe, trafik cezalarıyla ilgili ödemelerin de belediyelere yapılmadığını söyledi.

Özdenefe, belediyelerin yeşil alanlarına müdahale olduğunu da savundu.

Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimine İlişkin Kuralları Düzenleyen Yasa Gücünde Kararname'yle ilgili soru da soran Özdenefe’ye Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Firdevs Arıcı bilgi verdi.

Toplantıda, muhalefet milletvekilleri ile İçişleri Bakanı arasında tartışma da çıktı.

İçişleri Bakanı Oğuz, muhalefeti, “Sapla samanı karıştırmak ve devletin itibarını düşürmekle” suçlarken, CTP Milletvekili Ongun Talat, devleti değil hükümeti eleştirdiklerini, Dursun Oğuz’un her tartışmada konuyu devlete getirmek istediğini söyledi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise konuşmasında, Bakanlığın bünyesine giren ancak ekonomiyi doğrudan etkileyen konuları ele aldı. Yabancıların mal alımının ülke ekonomisine katkısını göz önünde bulundurmak gerektiğini ifade eden Uluçay, kalkınma planında ortaya konulan rapordaki hedef birliklerine yönelmenin önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşlık konusunda yasanın güncellenmesi gerektiğini belirten Uluçay, “İdarenin haberi olmayan sıkıntılar da var.” dedi.

“Artık vatandaşlık üzerinden popülizm yapılmamalı”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, ülkede artık vatandaşlık üzerinden popülizm yapılmaması gerektiğini ifade etti. Nüfus politikasının doğru olduğunu ancak vatandaşlık üzerinden seçimde avantaj sağlama söylemlerinin sona ermesi gerektiğini belirten Oğuz, yasa güncellenmesi konusunda hemfikir olduğunu dile getirdi.

Çok mesai harcanıyor

Yabancılara mal satışıyla ilgili çok mesai harcandığını ifade eden Oğuz, “Bir tarafımız ekonomik yönden, bir tarafımız siyasi yönden bakıyor.” dedi. Sektörün ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Oğuz, ambargolara rağmen Avrupa’nın hemen hemen her ülkesinden insanın ülkede mülk aldığını dile getirdi. Bakan Oğuz, KKTC’ye gelen insanlarla ilgili devletin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Yabancılara mal satışıyla ilgili yasa geçtikten sonra 21 Mayıs 2024’ten bugüne kadar, birden fazla mülk alıp müracaat eden kişi sayısının 1827 olduğunu ifade eden Oğuz, 3 bin 727 TC vatandaşı, 9 bin 747 üçüncü ülke vatandaşı olmak üzere toplam 13 bin 474 kişinin ise taşınmaz mal alma başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Şartlı tahliye rakamları

Şartlı tahliyeyle ilgili 2025 yılı içerisinde 648 başvuru, 287 kabul, 360 ret olduğunu dile getiren Oğuz, MAKS projesinde belediyelerin binaları sisteme girişiyle ilgili rakamları da paylaştı.

