Hedef üyelik

Güney Kıbrıs, dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen törenle resmen AB Dönem Başkanlığını devraldı.

Tören, dün akşam saat 18.30'da Lefkoşa'daki Kıbrıs Tiyatro Kurumu binasında gerçekleşti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, tören öncesi Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile görüştü. Zelensky görüşmede Hristodulidis’ten destek istedi.

Açılışa Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ve eşi Laila Salah Eldin, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Khalil Aoun ve eşi Nehmat Aoun, Irak Cumhurbaşkanı Abdül Latif Raşid ve eşi Şanaz İbrahim Ahmed, Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Jasem Albudaiwi, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky katıldı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, katılımcıları kapıda karşıladı.

Güvenilir bir köprü

Törende konuşan, Hristodulidis, Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı hedefinin, stratejik özerkliğini uluslararası dışa dönüklükle birleştiren, vatandaşlarını ve çıkarlarını koruyan, barış, istikrar ve kalkınma için çalışan bir Avrupa Birliği olduğunu söyledi. Kıbrıs’ın, üç kıtanın kesişme noktasında yer alan konumuyla Avrupa Birliği ile daha geniş bölge arasında güvenilir bir köprü olmaya devam edeceğini vurgulayan Hristodulidis, ülkesinin her zaman çözümün parçası olacağını ifade etti.

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi Avrupa Birliği için mutlak bir öncelik

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuşmasında, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin Avrupa Birliği için mutlak bir öncelik olmaya devam ettiğini belirtti. AB’nin, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki sürece tam destek verdiğini vurgulayan von der Leyen, Kıbrıs’ın dönem başkanlığının birleşme sürecine yeni bir ivme kazandırabileceğini ifade etti.

Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Marilena Rauna da konuşmasında, Kıbrıs’ın dönem başkanlığına üye devletler ve kurumlar arasında, ayrıca Avrupa ile daha geniş bölge arasında bir köprü olma hedefiyle başladığını söyledi.

Kıbrıs’ın küçük bir ada olmasına rağmen kritik bir dönemde büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Rauna, Lefkoşa’nın Avrupa’nın son bölünmüş başkenti olarak güçlü bir sembol taşıdığını ifade etti.

Zelensky ile baş başa görüştü

Bu arada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, tören öncesi Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile görüştü.

“Philenews” haber sitesine göre, Hristodulidis, ziyaretle ilgili açıklamasında, Ukrayna konusunda birçok olumlu gelişme gözlemlediğini belirterek, AB Konseyi Dönem Başkanı olarak ABD ve uluslararası toplumun barış anlaşması çabalarını desteklemek için neler yapabileceği konusunda bilgilendirmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Zelensky ise, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında birçok olumlu adım atılacağına inancını ifade ederek, ülkesinin aldığı destek ve insani yardım için minnettarlığını dile getirdi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hristodulidis, Kiev ziyaretinden birkaç hafta sonra Zelensky ile özlü ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz ve kararlı desteğini teyit etti.

