Çocuklar koruma altına alındı

Kolombiya göçmenlik yetkilileri, birçok ülkede cinsel istismar ve çocuk kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya olan Ultra Ortodoks Yahudi tarikatı Lev Tahor üyelerinin bulunduğu otele düzenlenen baskında, 17 çocuğu koruma altına aldı.

Kolombiya'nın Yarumal şehrinde ihbar üzerine geçen pazar günü bir otele baskın yapıldı.

Baskın sonucu 9 Lev Tahor üyesi gözaltına alınırken, tarikat üyelerinin yanında bulunan 17 çocuk, yetkililer tarafından koruma altına alındı.

Kolombiya Ulusal Göçmenlik Servisi Direktörü Gloria Esperanza Arriero, 23 Kasım'da bir otele düzenlenen baskında gözaltına alınan Lev Tahor tarikatının 9 üyesini sorguladığını söyledi.

Kolombiya'da tarikat üyeleri hakkında tutuklama emri olmadığını belirten Arriero, tarikat üyelerinin muhtemelen sınır dışı edileceğini belirtti.

Arriero, tarikat üyelerinin 17 çocuk ile ekimin son haftasında Kolombiya'ya geldiğini ve ülkede yeni tesis kurmak için kullanabilecekleri bir kırsal mülk ararken otelde kaldıklarını aktardı.

Çocuklardan 5'inin ABD ve Guatemala pasaportlarına sahip olduğunu belirten Arriero, çocukların Interpol tarafından kayıp kişiler için verilen küresel polis uyarısı olan Sarı Bülten ile arandıklarını bildirdi.

Guatemala polisi, 1 Şubat'ta çocuklara yönelik istismar ve insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tarikatın üst düzey isimlerinden Yoel Alter'i yakalamıştı.