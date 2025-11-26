Geleceğin mimarları

İskele, Girne ve Mehmetçik-Büyükkonuk belediyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında bölge-lerindeki öğretmenler için çeşitli etkinlikler düzenledi. Ziyaretler ve yemek programlarıyla öğretmenle-re teşekkür edilirken, yapılan konuşmalarda öğretmenliğin toplum için taşıdığı önem vurgulandı. Dü-zenlenen etkinliklerde öğretmenlerin toplum için taşıdığı öneme değinilerek, gelecek nesilleri eğittikleri belirtildi.

İskele Belediyesi'nden bir heyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bölge sınırlarındaki devlet ve özel eğitim kurumlarını ziyaret ederek, öğretmenlere hediye takdim etti.

İskele Belediye’sinden verilen bilgiye göre; heyet okulların yanı sıra emekli öğretmenleri de evlerinde ziyaret etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, toplumların gelişiminde ve geleceğin şekillenmesinde en bü-yük paya sahip öğretmenlik mesleğinin, yalnızca bilgi aktaran değil, insanlığa yön veren kutsal bir gö-rev olduğunu kaydetti.

Sadıkoğlu; sabırla, özveriyle ve büyük bir sevgiyle öğrencilere rehberlik eden öğretmenlerin, değerleri yaşatan, karakter inşa eden ve yarınların mimarı olan en kıymetli emekçiler olduğunu belirtti.

Öğretmenler Günü yemeği düzenledi

Girne Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemek düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre; geleneksel olarak düzenlenen yemek Dome Hotel’de yer aldı. Yeme-ğe, Girne bölgesinde görev yapan devlet okulu öğretmenleri ve emekli öğretmenler katıldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Girne Belediyesi Meclis Üyelerinin de katıldığı yemekte, Şenkul ile emekli öğretmen Ayşe Tural konuşma yaptı ve şiir okudu.

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Bu yıl emekli öğretmenlerin de yemekte yer aldığını ifade eden Şenkul, bugünle ilgili tek üzüntülerinin; etkinliğe davet edilen ve özel sektörde görev yapan öğretmenlerin katılım gösterememesi olduğunu vurguladı.

Şenkul, bu konuda organizasyonunda eksikliği olduğu özeleştirisini yaparak, “Temennimiz özel eğitim kurumu idarelerinin de bu özel günde öğretmenlerine izin vermesi ve onların da bizlerle olmasıydı” dedi.

Bu sorunun çözümü adına gelecek yıl için bir akşam yemeği organize edilmesinin düşünüldüğünü ifa-de eden Şenkul, bu sayede tüm öğretmenlerle birlikte olacaklarını kaydetti.



Öğretmenler günü kutlandı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli olan ve belediye sınırlarında görev yapan öğretmenler için yemek düzenledi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre; yemek Bafra Halk Plajı Bostan Beach Restoran’da gerçekleştirildi.

Programda konuşan Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, öğretmenliğin sadece bilgi aktarmakla sınırlı olmadığını vurgulayarak, öğretmenlerin toplumun geleceğini inşa eden en önemli güç olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin, çocuklara yalnızca akademik bilgi kazandırmakla kalmayıp; vatan sevgisi, ahlak, daya-nışma, kültür ve kimlik bilinci aşıladığını vurgulayan Tuğlu, emekleri için tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Tuğlu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğ-retmenleri saygı ve minnetle andığını ifade ederek, görevini sürdüren tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.





Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025, 09:49