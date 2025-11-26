Başarı dilediler

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve komutanlar Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Güv.K.K. Yrd. Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş ve 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bor da hazır bulundu. Kılınç ve komutanlar, Cumhurbaşkanı Erhürman’a başarı diledi.

Daima güçlü ve hazır

Konuşmaların ardından Kılınç üzerinde Türk ve KKTC bayrakları, Mehmetçik figürü Atatürk’ün Kıbrıs’la ilgili bir sözü, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı marşı ve “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Kıbrıs Adasında barışın teminatıdır. Daima güçlü ve hazır!” yazısı bulunan hediye takdim etti.

