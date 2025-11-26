Yapılması gerekir

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada teşkilattaki sorunlara değinirken, huzur operasyonu ile ilgili yapılan bazı eleştirilere de cevap verdi.

Adalıer, “Huzur operasyonu bir planlamanın ürünüdür, evet bir ‘güç gösterisidir’, bunun yapılması da gerekir.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Polis Genel Müdürlüğü’nün bütçesi 8 milyar 452 milyon 706 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Güvenlik, basına yönelik tehdit, huzur operasyonu gibi konuların konuşulduğu toplantıda, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, muhalefet ve iktidar milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Adalıer, “Ülkede hepimizi rahatsız eden durumlar var. Polisin bununla ilgili mücadelesi sürüyor. ‘Bu ülke güvensizdir’ algısı yaratmak doğru değil. Hepimiz aynı gemideyiz.” dedi. Polis örgütünün bugüne kadarki çalışmalarında başarılı olduğunu belirten Adalıer, “Bunun hakkını vermek lazım.” diye konuştu.

Adalıer, bir anda olmasa da bir takvim dahilinde polislerin ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini söyledi. Bütçe görüşmelerinde KKTC Emekli Polis Derneği üyeleri de hazır bulundu.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Poliste eksik kalan birtakım ihtiyaçların giderilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu kaydeden Adalıer, polisin 2024’te personel ihtiyacı, yasalar, özlük hakları, bina, araç gereç teknik, teçhizat ve eğitimle ilgili yol haritasının belirlendiğini söyledi.

Polisin moral ve motivasyonunu düzeltmek için 9 başlıkta yasa önerisi hazırlandığını belirten Adalıer, “Bir anda değil ama bir takvim dahilinde polislerin ihtiyaçlarının giderilmesi lazım.” dedi.

2 bin 349 polis görev yapıyor

Polisin ek mesai sorununun da çözülmesi gerektiğini ifade eden Ali Adalıer, ayın 10’unda ek mesai limiti dolan polislerin özveriyle çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Yüzde 67’si vardiya usulü çalışan polisin vardiya ödeneği de almadığını kaydeden Adalıer, polis teşkilatında 2 bin 349 polisin görev yaptığı bilgisini de verdi.

Son dönemdeki istihdam oranlarıyla ilgili de bilgi veren Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, polisteki şu anki görev yapan polis sayısının 2005’e göre sadece 250 kişi fazla olduğunu söyledi.

Suçların önlenmesi için suçun neden işlendiğiyle ilgili de çalışma yapılmasının önemine işaret eden Adalıer, uyuşturucuyla mücadelenin bir devlet politikası olması gerektiğini de dile getirdi.

Adalıer, “Niyet varsa, suç işlenir. Suçu engellemek adına polise teknik imkanlar kazandırmalı, günümüzde birçok şey bir telefon konuşmasına veya mesaja bakıyor.” dedi.

“Evet bir ‘güç gösterisidir”

Huzur operasyonu ile ilgili yapılan bazı eleştiriler olduğunu da ifade eden Adalıer, “Huzur operasyonu bir planlamanın ürünüdür, evet bir ‘güç gösterisidir’, bunun yapılması da gerekir.” dedi.

Organize suçla mücadele için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu da ifade eden Adalıer, oto galerilere yönelik saldırılarda, faili meçhul hiçbir mesele kalmadığını söyledi.

Adalıer, Türkiye’deki yetkili makamlarla iş birliği yapıldığını dile getirerek, KKTC polisinin sahada önemli başarılar elde ettiğini de dile getirdi.

Trafik kameralarıyla ilgili soru üzerine Adalıer, “Yeni kameraların idamesi Ulaştırma Bakanlığı’na aittir. Eski kameralar bizdeydi. Yeni kameralar bizde değil.” dedi.

Adalıer, “Polis örgütü bugüne kadarki çalışmalarında başarılı. Bunun hakkını vermek lazım. Polisimiz sahada çok iyidir ki failler yakalanıyor. Önleyici tedbirler, yasal gereksinimlerin ve ihtiyaçların giderilmesi lazım.” dedi.

Adalıer, ek mesai konusunda iyileştirme yapılması gerektiğini yineleyerek, "Bu bütçeyle araç filomuzu yenilememiz de mümkün değil.” açıklamasında bulundu.

Bütçede 450 bin TL artış kabul edildi

Polisin ödül verme ve operasyon kaleminin 500 bin TL’nin altında olduğunu da söylemesi üzerine bütçede artışa gidildi. Adalıer’in konuşmasının ardından polisin ödül kalemine 450 bin TL artış yapılarak Polis Genel Müdürlüğü’nün 8 milyar 452 milyon 706 bin TL'lik bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.