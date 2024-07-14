Büyük başarı

Güney Kıbrıs’ın, son yıllarda hellim ihracatını önemli ölçüde artırdığı ve büyük gelirler elde ettiği bildirildi.

Rum basınına göre, bu yılın ilk 4 ayında 118 milyon, 157 bin Euro tutarında hellim ihracatı gerçekleşti.

Haberi ‘Hellim uçuyor’ başlığıyla aktaran Fileleftheros gazetesi; 2017’de toplam 162 milyon 447 bin Euro olan ihracat tutarının 2021’de 263 milyon 22 bine; 2023’te ise 313 milyon 285 bine yükseldiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın hellim ihraç ettiği ülkelerin başında Birleşik Krallık geliyor. Onu, sırasıyla İsveç, Avustralya, Almanya, Yunanistan, Suudi Arabistan, Polonya, ABD, Danimarka ve Finlandiya takip ediyor.

