Eski günlerine dönmesini diledi

İngiliz Parlamenter İain Duncan Smith ve beraberindeki heyet UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile birlikte kapalı Maraş’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından değerlendirme yapan İain Duncan Smith, ‘’Bir zamanlar burada yaşam vardı. Şimdi ise bir hayalet şehri andırıyor. 50 yıl önce burası çok güzel bir tatil kasabasıydı şimdi ise bir sınır kasabası, temennim iki kesimin de umut ettiği gibi bir anlaşma olur ve uluslararası hukuk kuralları altında bir çözüme ulaşılır. Bunlar benim düşüncelerimdir. " dedi.

Direk uçuşlar konusunu da değerlendiren Smith, şunları ifade etti:

"Umut ediyorum ki en erken bir zamanda KKTC’ye direk uçuşlar başlar. Çünkü Kıbrıs’ta yaşayan birçok İngiliz vatandaşları bulunmaktadır ve onlar da burada veya İngiltere’de bulunan akrabalarını ziyaret etmek için direk uçuşların olmasını istemektedirler. Bu direkt uçuşların bir an önce başlatılmasını umut ediyorum. Kıbrıslı Türklerin İngiltere’de bulunan ailelerini ziyarete gelebilmeleri için direkt uçuşların başlatılmasını temenni ediyorum."

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise yaptığı açıklamada. ’’ İngiliz Parlamenter İain Duncan Smith’in KKTC ye yaptığı bu ziyaret bizleri hayli memnun etmiştir. Kendilerinin KKTC’ye direk uçuşların olması için verdiği desteğe teşekkür ederiz. Maraş’ta uluslar arası hukuk kuralları içerisinde hareket ettiğimizi görmesi bizler için önemlidir’’ dedi.

