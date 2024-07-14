Yabancı işçiler görev başında

Ömer KADİROĞLU

Uzun süre bakımsız bırakılan Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile hemen arkasındaki Atatürk Spor Salonu kompleksi içerisindeki alan Barış Harekatı’nın 50’inci yılı kutlamalarına sayılı günler kala temizlenmeye başlandı.

Diyalog’un “Görüntüler utanç verici” başlığıyla yayımladığı haberin ardından harekete geçen yetkililer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra Türkiye ve diğer bazı ülkelerden davetlilerin katılacağı tören alanın temizliği için ihaleye çıktı. Çevredeki çöplerin ve kesilmiş otların toplanması için ihaleyi alan taşeron firma dün çalışmaya başladı. Firmanın üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarından oluşan temizlik ekibi, sıcak havaya rağmen torbalarca çöp topladı. Temizlik çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.





