‘Ateşkes ilan edilmeli’

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkisini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir, şahit olduğumuz düpedüz soykırımdır. Arzumuz, kısa sürede ateşkes ilan edilerek Gazze halkının bir nebze de olsa rahat nefes almasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subay Mezuniyet Töreni"nde konuştu. Terörle mücadelede kararlılık mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye sahasında terör örgütünün iyice kapana sıkışmış durumda olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da vardı. Erdoğan, "7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz, düpedüz soykırımdır. Bu utanç lekesi ne masumların kanlarını dökenlerin ne de seyredenlerin alınlarından asla temizlenmeyecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Gazze'deki katliamı anlatmakta artık kelimeler dahi yetersiz kalıyor. 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz, düpedüz soykırımdır. Bu utanç lekesi ne masumların kanlarını dökenlerin ne de seyredenlerin alınlarından asla temizlenmeyecektir. Arzumuz, kısa sürede ateşkes ilan edilerek Gazze halkının bir nebze de olsa rahat nefes almasıdır. İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini NATO Zirvesi'nde muhataplarımıza çok net biçimde ifade ettik. İsrail, güvenliğini daha çok toprak işgal etmekle aradıkça Türkiye dahil bölgemizdeki hiçbir ülke, kendini yüzde 100 güvende hissedemez.”

Kurumlar temizlendi

Erdoğan, terör konusuna da değindi. Erdoğan, “Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık. 15 Temmuz'da silahlı kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468'i, yani yüzde 33'ü ordumuzdan atıldı. 1886 kurmay subayın bin 524'ü yani yüzde 81'i FETÖ'den ihraç edildi” dedi.