İhbar ele verdi

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesindeki evinde yapılan aramada az miktarda uyuşturucu, G3 mermisi, euro, dolar ve sterlin bulunan 24 yaşındaki Ömer Çelik ihbar üzerine yakalandı.

Tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, alınan bilgi üzerine 12 Temmuz 2024 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının Surlariçi bölgesinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 4 adet canlı, 3 adet boş kovan ve 3 adet de çekirdekten oluşan G3 tüfek mermisi ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlıya ait evin önündeki araçta yapılan aramada ise 2 bin Euro, 800 ABD Doları ile 190 Sterlin nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu ve içtiği zamanlardan kaldığını, mermilerin askerlik yaptığı dönemde yerde bulduğunu söylediğini aktardı. Polis, zanlının telefonunun şifresini vermediği için henüz inceleme yapamadıklarını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, maddenin analize, mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

