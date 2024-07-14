Pejo dert oldu

Gönyeli’de yaşayan bir şahsın evinden çaldığı anahtarla park halindeki aracı sürüp götürdüğü iddia edilen Abdullah Ay şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün “mal sahibinden izinsiz araç kullanma, ev açma ve hırsızlık” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının izinsiz aldığı araca hasar verdiği belirtildi.

Zanlı ise aracın sahibinin eşyalarını çaldığını öne sürdü. Zanlı, “Televizyonumu dahi aldı, ona ver eşyalarımı al aracını dedim. Eşyalarımı vermeyince aracı park halinde bıraktım ancak hasar vermedim” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 16 Haziran 2024 tarihinde Gönyeli'de C.A.’ya ait ikametgahta bulunduğu sırada kilitli odasının kapısını açıp içeriye girdikten sonra KY 795 plakalı Pejo 307 marka aracın anahtarını çaldığını söyledi. Polis, zanlının evin önünde park halinde bulunan aracı izinsiz alıp sürerek oradan ayrıldığını belirtti.

Polis, olayın 12 Temmuz 2024 tarihinde bildirildiğini, yapılan soruşturmada aracın Gazimağusa’da terk edilmiş, arızalı ve hasarlı şekilde tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının önceki gün tutuklandığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı ise anahtarı çalmadığını öne sürerek, “C.A. 10 bin liralık televizyonumu ve bazı eşyalarımı çaldı. Ona ver eşyaları al arabayı dedim. Eşyalarımı vermeyince arabayı bıraktım. Ancak arabaya zarar vermedim, oluşan arıza benden kaynaklı değil” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

