Sezai Sezen yenden seçildi

Kıbrıs Türk Kızılay Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da, Kızılay'ı 2 yıl boyunca yönetecek yeni yönetim belirlendi. Mevcut Genel Başkan Sezai Sezen, oylamaya katılan delegenin tamamının oylarıyla yeniden göreve seçildi.

Kızılay delegeleri, kurumu 2 yıl boyunca yönetecek olan yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini belirledi.

Divan Başkanlığı'nı İlker Edip'in, katiplikleri ise Aslan Arslan ve Yusuf Yeşilleme’nin yaptığı Genel Kurul’da genel başkanlık için tek aday olan Sezai Sezen, Genel Kurula katılan delege oylarının tamamını alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Sezai Sezen'in başkanlığında yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu üyeleri ise şu şekilde belirlendi: Esengül Yılmaz, Murat Uzun, Akay Darbaz, Servet Şahan, Yıldız Özkan

Oktay Erdem, Müge Çitim ve Turgay Tukyu.

Çiçek Erol, Zekiye Sönmez ve Mehmet Sporcuoğlu Denetleme Kurulu, Mustafa Efendioğlu, Gürhan Kırçiçek ve Nurettin Temel ise Disiplin Kurulu üyeleri olarak görev aldı.

Oylamanın ardından delegelere hitap eden Genel Başkan Sezai Sezen, geçen dönemde yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni dönemde de Kızılay'ın kan hizmetleri başta olmak üzere insani yardım faaliyetlerine en üst düzeyde devam edeceğini vurgulayan Sezen, tüm Kızılay gönüllülerine ve destekçilerine teşekkür etti.

