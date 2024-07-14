Önlemler sürecek

Güney Kıbrıs’ta trafikle ilgili önlemlerin artırıldığı, özellikle kamera sayısındaki artış nedeniyle ölümlü kazaların azaldığı açıklandı.

Yol Güvenliği Konseyi, 6 bin dolayında sürücünün ehliyetten mahrum edilme riski altında olduğunu açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Yol Güvenliği Konseyi, trafik radarı cezalarıyla ilgili 9 yasa önerisinden, mahkemeye ehliyetten mahrum etme yetkisi veren ceza puanının 12’den 20’ye yükseltilmesini öngören öneriye karşı çıktı.

Cezaların artırıldığı 1 Ekim 2020’den beri ölümlü kazalarda yüzde 30-35 azalma olduğuna dikkat çeken Konsey 2019’da meydana gelen ölümlü kaza sayısı 52’yken bu rakamın 2020’de 48’e, 2023’te 34’e düştüğünü açıkladı.

Konsey, şu anda ceza puanı nedeniyle ehliyetten mahrum edilme riskiyle karşı karşıya bulunan sürücü sayısının 6 bin dolayında olduğunu, bu sayının Güney Kıbrıs’taki toplam sürücülerin yüzde 1’ine karşılık geldiğini, dolayısıyla ceza puanı sınırının yükseltilmesine haklı gerekçe oluşturmadığını açıkladı.

