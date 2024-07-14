Kurallar ihlal edildi

KKTC genelinde trafik ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 466 kez cezai işlem uygulandı, 42 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, bahse konu trafik suçları, 182’si süratli, 31’i alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 19’u emniyet kemersiz, 22’si seyrüsefer ruhsatsız, 8’i sigortasız araç kullanmaktan, 52’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak ve 145’i de diğer trafik suçlarından oluştu.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Bu arada Lefkoşa’da dün gece 01.30 sıralarında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde, Yusuf Çal (E-22) yönetimindeki RT 839 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Polis açıklamasında, Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağ omuz kırığı teşhisi ile tedavi altına alındığı kaydedildi.

