Büyük başarı

Rum İstatistik Dairesi; bu yılın Ocak-Haziran döneminde Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turist sayısının bir milyon 843 bine ulaştığını ve turizmden bir milyar 378 milyon Euro gelir elde edildiğini açıkladı.

Rum basınında yer alan habere göre; 2024 yılının aynı döneminde turizmden elde edilen gelir bir milyar 136 milyon 400 bin Euro iken bu yılın aynı döneminde yüzde 21,3 oranında bir artış sağlanmış oldu.

Habere göre, turistlerin kişi başı harcama ortalaması 847.01 Euro; günlük harcaması ise 99.65 Euro olarak belirlendi.

En fazla turistin geldiği ülkenin yine Birleşik Krallık olduğunu yazan Haravgi gazetesi, buradan 181 bin 610 kişinin geldiğini, ortalama 9 buçuk gün kaldıklarını, ortalama 987.20 Euro ve günlük olarak ise 103.92 Euro harcadıklarını belirtti.

Habere göre; Birleşik Krallık’ın ardından en fazla turist 36 bin 616 ile Polonya; 30 bin 246 ile İsrail; 26 bin 643 ile Almanya; 23 bin 750 ile İsveç; 6 bin 273 ile Hollanda takip etti.

