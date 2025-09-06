Sertifikalar verildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meteoroloji Dairesi personeline Türkiye Cumhuriyeti Çev-re, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Hava Ana-lizi ve Tahmin Teknikleri” eğitim sertifikalarını takdim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sertifika töreninde konuşan Arıklı, Meteoroloji Dairesi’nin ülke için üstlendiği önemli görevi vurgulayarak, “Meteoroloji Dairesi, bilinçli hava tahminleriyle adeta yüz akımızdır. Personelimizi gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek şekilde hazırlamak, bu tür eğitimlerle mümkün oluyor. Sizleri tebrik ediyorum. Hava tahminlerimizde şimdiye kadar herhangi bir yanılgıya düşmedik” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş ise geçen yıl planlanan hizmet içi eğitim programının online olarak tamamlandığını belirterek, “Personelimizin yazılım, programlama ve diğer teknik becerilerini geliştirmek için çeşitli eğitimler planladık. Eğitimin ikinci ayağını ay sonunda Meteoroloji Mühendisleri Odası’nda uygulamalı olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Eğitim programına toplam 13 Meteoroloji Dairesi personeli katıldı.

