Dikmen’de güzel bir gece

Dikmen Belediyesi ve DİGEM iş birliğiyle düzenlenen “Dikmen’de Bir Gece” etkinliği, müzik, eğlence ve büyük ödüllerle dolu unutulmaz bir atmosfer yarattı. Türkiye’den özel olarak gelen Frekans Grubu ve 15 kişilik dev orkestrası, Dikmen Yazlık Düğün Salonu’nu dolduran yüzlerce müzikseverle buluşarak coşku dolu anlar yaşattı.

Gecede, Frekans Grubu’nun seslendirdiği şarkılar ve sahne performansı izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Işık ve ritimle birleşen müzik gösterileri, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, halkın etkinliğe gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Konserin ardından Dikmen Gücü Spor Kulübü tarafından düzenlenen tombala çekilişi, geceye ayrı bir heyecan kattı. Toplam 80 bin TL ödül, kazanan talihlilere dağıtıldı.

Gecenin sonunda Dikmen halkı, müzik, eğlence ve büyük ödüllerin bir arada olduğu etkinlikten mutlu bir şekilde ayrıldı.



Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025, 10:18