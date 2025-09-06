Yoğun ilgi gördü

Tatlısu Belediyesi tarafından, Final Organizasyon’un katkılarıyla düzenlenen 18. Harnup Festivali ön-ceki akşam başladı.

Açılış gösterileriyle renkli görüntülere sahne olan festivale, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım Bakanı Hü-seyin Çavuş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bölge halkı katıldı.

Açılış programı, Portekiz, İtalya, Kosova, Türkiye ve KKTC’den gelen ekiplerin sahne aldığı uluslararası halk dansları gösterileriyle devam etti. Renkli sahne performansları izleyicilerden büyük alkış topladı.

Gecede, Ustaların Yolundan Grubu’nun performansı ve sanatçı Ayhan Yener’in sahne alması festivale ayrı bir renk kattı. İlk gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Murat Kekilli, sevilen eserlerini seslendirdi.

Harnubun değeri vurgulandı

Festivalin açılışında konuşan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, harnubun hem ekonomik hem de kültürel açıdan Kıbrıs için büyük önem taşıdığını belirtti. Orçan, harnup ürünlerinin daha iyi koşullarda değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek bu alandaki vizyon ve projelerini kamuoyuyla paylaştı.