Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir benzin istasyonunda, müşterinin araç içinde unuttuğu cüzdandan savrulan paraları çalmakla suçlanan Mahmut Bazuka, çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddetti. Zanlı, “Paralara elimi bile sürmedim” diyerek kendini savundu.

Polis memuru Muhammet Emin Coşkun, mahkemeye verdiği bilgide, olayın 2 Eylül saat 14.30 sıralarında, 15 Ağustos Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda meydana geldiğini açıkladı. Coşkun, bir araç içerisinde bulunan cüzdanın yere düşmesi sonucu, içerisinde bin 860 Euro ve 6 bin TL paranın savrulduğunu belirtti. Olay sırasında üç kişinin paraların bir kısmını toplayarak benzin istasyonu görevlisine teslim ettiğini kaydetti. Polis, yapılan incelemeler ve güvenlik kamera görüntüleri sonucunda Mahmut Bazuka’nın da paraların bir kısmını topladığı ve bölgeden uzaklaştığının tespit edildiğini söyledi. Polis, cüzdan sahibi tarafından yapılan kontrolün ardından bin 300 Euro ve 5 bin TL paranın eksik olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, bir gün ek süre talep etti. Zanlı, ben paralara elimi bile sürmedim” diyerek kendini savundu. Mahkeme; zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

