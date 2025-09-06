Kaderin oyunu

Ömer KADİROĞLU

Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye yasa dışı yollardan getirilen ve TIR dorsesinde havasızlıktan hayatını kaybeden şahsın 38 yaşındaki Şadi Ceylan olduğu tespit edildi. Ceylan’ın Türkiye’de uyuşturucu su-çundan tutuklu olduğu cezaevinden firar ettiği ve yasa dışı yollardan KKTC’ye gelmeye çalıştığı öğre-nildi.

Ceylan’ı ülkeye yasa dışı bir şekilde getirmeye çalışan TIR şoförü C.K. ile suç ortağı E.Ö., “insan kaçakçı-lığı ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamalarıyla yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların söz konusu şahsı Türkiye’nin Mersin ilinden TIR dorsesine yerleştirerek 3 bin dolar kar-şılığında ülkeye getirdiğini ve gerekli güvenlik önlemlerini almadıklarını belirtti. Şoför C.K.’nin ülkeden kaçmaya çalışırken yakalandığını, E.Ö.’nün ise telefonunu kırdığını açıkladı.

Polis, C.K.’nin 3 Eylül’de Girne Turizm Limanı’ndan TRH 484 plakalı TIR ile ülkeye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde, E.Ö.’nün aracılığıyla TIR’ın dorsesine Türkiye’nin Mersin ilinden aldığı Ceylan’ı TIR’a yerleştirerek 3 bin dolar karşılığında ülkeye getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Telefonunu üç parçaya ayırdı

Polis, zanlının KKTC’ye giriş yaptıktan sonra Çatalköy Erdener Market civarında Şadi Caylan’ı hareketsiz şekilde bulduğunu, ardından E.Ö.’nün kullandığı kiralık araçla şahsı özel bir hastanenin acil servisine götürerek teslim ettiğini ve oradan ayrıldığını anlattığını söyledi.

Polis, hayatını kaybeden Ceylan’ın TIR dorsesinde sıcaktan ve havasızlıktan öldüğünün düşünüldüğü-nü, kesin sonucun otopsi sonrası belirleneceğini açıkladı. Ceylan’ın doktor tarafından muayene edildi-ğini kaydeden polis, vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığını ifade etti.

Polis, E.Ö.’nün Lefkoşa’da tespit edildiğini; Ceylan’ı hastaneye bıraktıktan sonra defalarca aranmasına rağmen farklı istikametlere kaçtığını, C.K.’nin ise ülkeden kaçmak için bilet aldığı sırada polis tarafından yakalandığını söyledi.

Polis, ayrıca E.Ö.’nün cep telefonunu üç parçaya ayırarak kırdığını, C.K.’nin ise telefonunu attığı yö-nünde beyan verdiğini ve bu konunun araştırılacağını söyledi.

Polis, zanlıların cep telefonlarını kırdığı için bilgilere ulaşamadıklarını, TIR’da bazı ayak izleri tespit ettik-lerini ve bunun araştırılacağını kaydetti. Kamera görüntülerinin ve zanlıların banka hesap dökümleri-nin de mercek altına alındığını kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu da belirterek zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, talebi onayladı.