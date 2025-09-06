‘Bağımlı hale geldi’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de yaşanabilecek olası geliş-meleri değerlendirdi. Özersay, Rum tarafının artan ABD bağımlılığının yeni dönemde kendi ayağına dolanacağını söyledi. Özersay, ABD ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de birlikte hareket etmesi durumun-da, ABD tarafından sunulacak bazı çözüm önerilerine Rum liderliğinin direnmesinin zorlaşacağını ifade etti.

Özersay, Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis Gazetesi’ne verdiği demeçte, Rum tarafının Mari’deki de-niz limanı ile Baf’taki askeri havaalanını geliştirme projelerinin “insani yardım operasyonları” amacıyla kullanılacağı iddiasının, özellikle Türkiye açısından inandırıcı bulunmayacağını belirtti. Türk tarafının, bu adımların stratejik bir askeri girişim olduğunu fark etmeyecek kadar saf olmadığını ifade eden Özersay, bu gelişmelerin Türkiye tarafından ek askeri tedbirleri beraberinde getirebileceğini kaydetti.

Özersay, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis başta olmak üzere Rum siyasi liderliğinin ABD ve İsrail ile geliştirdiği ilişkilerin, Rum tarafını bu ülkelere daha bağımlı hale getirdiğini belirtti. ABD ve Türki-ye’nin Doğu Akdeniz’de birlikte hareket etmesi durumunda, ABD tarafından sunulacak bazı çözüm önerilerine Rum liderliğinin direnmesinin zorlaşacağını ifade etti.

Kudret Özersay, ABD’nin bölge politikalarının Donald Trump döneminde başlatılan İbrahim Anlaşma-ları çizgisinde ilerlediğini ve bu kapsamda, kapsamlı çözüm yerine ticaret temelli “normalleşme” adım-larına ağırlık verildiğini söyledi. Kıbrıs konusunda da ABD’nin olası girişimlerinin bu doğrultuda şekil-lenmesinin daha gerçekçi bir beklenti olduğunu vurguladı. Özersay, “ABD girişim yaparsa bu şartlarda çözümden önce ekonomik temelli iş birlikleri için yapacaktır, kapsamlı çözüm için değil.” dedi.

