Birçok ürüne el konuldu

Değirmenlik -Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, ağustos ayında kapsamlı bir denetim çalışması yürüttü. Yapılan kontrollerde toplam 51 iş yeri incelenirken, 19 iş yerine çeşitli cezai işlemler uygulandı ve bazı ürünlere el konuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, denetimlerin market, kafe ve restoranlar, gıda imalathaneleri ve depolar, su arıtma ve ambalajlama tesisleri, kasaplar, tartı kalibrasyon merkezleri ile döviz bürosu, araç kiralama ofisi, otopark ve araç yıkama iş yerlerini kapsadığı belirtildi. Kontroller sırasında özellikle gıda üretimi yapılan alanlarda hijyen standartları, çalışan personelin kişisel hijyen durumu ve üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğu titizlikle incelendi. Denetimlerde, iş yerlerinin bazı eksiklikler nedeniyle cezai işlem uygulanması gerektiği tespit edildi. Özellikle izinsiz ve sağlık karnesiz işçi çalıştırıldığı belirlenen 19 iş yerine idari ceza kesildi. Ayrıca, uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen 100 adet gıda ürünü, 600 kilogram çeşitli gıda katkı maddesi ve 300 kilogram salam ve et ürünü belediye yetkilileri tarafından müsadere edildi.

