Ürünler ilgi gördü

33. World Food İstanbul Uluslararası Gıda-Teknolojileri Fuarı sona erdi. KKTC, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ortak organizasyonunda fuara, 17 yerli üretici firma ile katıldı.

Fuar boyunca macun, pekmez, turşu, limonata, süt ürünleri, tahin, kahve, zeytin-zeytinyağı, lokum-şekerleme, donmuş ürünler ve unlu mamuller ile narenciye ürünleri sergilendi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul’da, KKTC’den 17 şirketin temsil edildiğini, şirketlerin ürünlerinin gördüğü ilgiyle gururlandıklarını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, gıda ürünleri ve gıda teknolojileri alanında iş birliklerinin merkezi olan, Türk gıda sektörünün en uzun süredir düzenlenen fuarı olma özelliğini taşıyan fuara, bakanlık ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak katıldıklarını ve katkı koyduklarını kaydetti.

İstanbul Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde 2-5 Eylül'de düzenlenen fuarda KKTC’den katılan tüm şirketlerin stantlarını gezen Amcaoğlu, ayrıca KKTC’ye ayrılan alanda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın himayelerinde gerçekleştirilen “Refika’nın Mutfağı” yemek yapma gösterisine de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da Refika’nın Mutfağı gösterisini baştan sona takip etti.

Amcaoğlu: 100 ülkeden çeşitli şirketler katıldı

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı- WorldFood İstanbul’a bu yıl 100 ülkeden çeşitli şirketlerin katıldığını belirten Amcaoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Mısır, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, Gürcistan ve Arnavutluk gibi ülkelerin yanında, KKTC’nin de yer aldığına vurgu yaptı.

Amcaoğlu, “Geçen yıl KKTC standı bodrum kattaydı. Bu yıl ilk kez bakanlığımızın girişimleri ve tabii ki Anavatan Türkiye’nin Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) desteğiyle zemin kata çıkarıldı ve 400 metrekarelik bir alanda yoğun ilgi gördü.” ifadelerine yer verdi.

“Bakan Ömer Bolat ve ekibine, TİM’in değerli yönetici ve üyelerine, katkılarını esirgemeyen Sibel Tatar’a ve Refika’nın Mutfağı ekibine de teşekkür etmek boynumuzun borcudur.” diyen Amcaoğlu, ülkeyi ve ülkenin ürünlerini başarıyla temsil etmelerine ciddi katkıları olduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, fuarda, KKTC’den firmalar tarafından, macun, pekmez, turşu, limonata, süt ürünleri, tahin, kahve, zeytin, zeytinyağı, lokum-şekerleme, donmuş ürünler, unlu mamuller ile narenciye ürünlerinin sergilendiğini belirtti.

Hangi firmalar katıldı

Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Gülgün Süt Ürünleri, Bülent Çıraklı Sanayi, Onan S. U Frozen Foods, Bafra Gıda, Avunduk Süt Ürünleri, Ustam Unlu Mamulleri, Arsal Gıda, Mustafa Gülbahar Efendi Kahveleri, BRCN Food Industries, Drink Works Trading Co. (Lemonadda), Narin Unlu Mamulleri, Akgöl Sütçülük, Gıda ve Paketleme Sanayi, Aydın Zeytinyağları (Devay Veteriner Danışmanlık), Cypfruvex, Sultan Kahve ve Şadi Bey Trading isimli şirketlerini de başarılı temsiliyetleri için tebrik etti.

33 yıldan beri yapılan fuarın yabancı firmalara, Türk gıda sektörünü keşfetme ve ürünlerini pazarlama şansı tanıdığını söyleyen Amcaoğlu, “KKTC firmalarının gördüğü ilgi bizi memnun etmiştir.” dedi.

Sibel Tatar: Kıbrıs mutfağını tanıtıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, fuarda Kıbrıs mutfağını tanıtmayı ve geleceğe taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Refika Birgül ile düzenledikleri etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları’ndan çıkan “Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı” kitabındaki 5-6 yemek ve tatlı tarifini ziyaretçilerle paylaştı. Tatar burada basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs mutfağını tanıtmak için Refika Birgül ile birlikte bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları'nın ilki olan "Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı" adlı kitaptan 5-6 yemeğin ve tatlının tarifini yaptıklarını ve ziyaretçilerle paylaştıklarını dile getirdi.

Kıbrıs mutfağının, kültürün en önemli parçalarından bir olduğuna işaret eden Sibel Tatar, Kıbrıs mutfağını tanıtmak ve geleceğe taşımak istediklerini vurguladı.

Fuara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan 17 firmayı ziyaret ettiğini belirten Sibel Tatar, yerli firmaların dünya ile buluşturulması ve alışveriş imkanlarının artırılması için fuarda yer almasının önemine vurgu yaptı.

Sibel Tatar, fuarı düzenleyenleri tebrik ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025, 10:20