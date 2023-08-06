‘Cesur karar’

Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) 13’üncü dönem sözleşmeli profesyonel kadın askerleri, eğitimlerini tamamlayarak yemin etti.

Larnaka Acemi Er Eğitim Kampı’nda düzenlenen törende konuşan Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, “cesur bir karar alarak RMMO’ya katıldıkları ve toplumdaki eski klişeleri kırdıkları” için kadın profesyonellere teşekkür etti.

Fileleftheros’un haberine göre Yorgallas, “devletin savunma ve caydırma gücü” olarak nitelediği RMMO’yu “Kıbrıs’taki fiili durum devam ettikçe güçlendirmeye ve görevini yerine getirebilmesini sağlamak için mümkün olan her çabayı harcamaya devam edeceğini” söyledi.

RMMO’nun güçlenmekte, yükselmekte, modernleşmekte ve modern, esnek ve savaşabilir bir ordu haline gelmekte olduğunu söyleyen Yorgallas, “Kıbrıs’ın savunmasını, güvenliğini ve egemenliğini güçlendirmeye muktedirdir. Modern ihtiyaçlara ve çağın gereklerine cevap verecek ve devlete harekât kabiliyeti sağlayabilecek durumdadır” dedi.

Zervakis’in görev süresi doluyor

Bu arada Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in görev süresinin ay sonu dolacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Zervakis’in görev süresinin Mart sonu dolduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Zervakis’in görev süresini iki kez uzattığına dikkat çekti.

