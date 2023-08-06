Nişan olacaktı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ardahan anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Aylin Gargı dün son yolculuğuna uğurlandı. Sevdiği gençle nişanlanacağı gün hayatını kaybeden 24 yaşındaki genç öğretmen Ardahan Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip, Ardahan Köy Kabristanlığı’nda defnedildi.

Gargı’nın cenaze töreninde, başta ailesi ve yakınları olmak üzere, meslektaşları ve öğrencileri gözyaşı döktü.

Kaza nasıl olmuştu

Aylin Gargı, yönetimindeki NN040 plakalı araçla İskele - Ardahan Anayolu üzerinde, güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Topçuköy kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla atmıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Aylin Gargı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

