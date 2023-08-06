‘Büyük fırsat kaçırıldı’

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın sözde Maraş Belediyesi’nin dün akşam Derinya’daki “Maraş Kültür Merkezi'nde” düzenlediği “anti işgal etkinliğe” katılma kararı aldığı ancak EDEK, ELAM ve Dayanışma Hareketi mensubu meclis üyelerinin şiddetli tepkisi üzerine geri çekildiği bildirildi.

Fileleftheros “Uluçay’sız Anti İşgal Eylemi” başlıklı haberinde, Uluçay’ın etkinliğe katılmayacağını bildirmesine karşın çekişmelerin daha da sert görüşlerle devam ettiğini vurguladı.

Gazete, Rum hükümet kaynaklarının etkinliğin anti işgal niteliğine vurgu yaptığını ve Rum Başkanlık Sarayı’nın, Uluçay konusunda gereksiz bir gürültü koparıldığı görüşünde olduğunu kaydetti.

Sözde Maraş belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Büyük bir fırsatın kaybedildiği’ belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

“Sevili dostumuz Süleyman Uluçay’ın anti işgal etkinliğimize katılmaması için öncülük edenler nihayet hedeflerini başardı. Uluçay siyasi büyüklük göstererek, bu akşamki anti işgal etkinliğimizin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sorun çıksın, etkinliğe katılmasının müzakereleri yeniden başlatma çabasına engel çıkarsın istemediği izahında bulundu.

Şaşırtıcı, aynı zamanda mantık dışı bir şey daha var ki Belediye Meclisi’ndeki partilerin temsilcileri Uluçay ile görüşmeye katıldı, şahsi konularına aracılık yapmasını da istedi ancak partilerine hoş görünmek için tavır değiştirdiler ve yalan yayıyorlar.

Maraş Belediyesi kapalı bölgenin kolonizasyonunu durdurma ve bütün sakinlerinin sevgili kentimize dönmesi mücadelesine devam edecek. Aşırı vatansever kisvesi giyen kimsenin, ama kimsenin Belediyemizin BM himayesinde uzlaşılmış zeminde bir çözüm bulma çabasının altını oymasına müsaade etmeyeceğiz. Maalesef büyük bir fırsat kaçırdık. Süleyman Uluçay gibi orijinal bir Kıbrıslı, çözüm ve yeniden birleşme mücadelecisinin, yasal sakinlerin kentimize geri dönmesi mücadelemizde sesini sesimizle birleştirme fırsatı vermedik.”

Karşılıklı tepki açıklamaları

DİSİ ve Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu, etkinliğin “Türk istila ve işgalini kınama etkinliği olduğunu” belirterek, Kıbrıslı Türklerin böyle bir etkinliğe katılmasının ‘onların da kınadığı ve vatanın kurtulması ve yeniden birleşmesi için seslerini birleştirdiklerinden başka bir anlam taşımadığı’ görüşüne yer verdi.

AKEL partisi, Süleyman Uluçay’ın etkinliğe katılmasına bazı Rum partileri tarafından “aşırı” tepki vermesinin, Uluçay’ın daveti kabul etmesinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC’deki bazı çevreler yerine Rum hükümet ortağı partileri ve aşırı sağ çevreleri rahatsız ettiğini belirtti.

EDEK açıklamasında sözde “Maraş Belediyesi”nin, AKEL ve DİSİ’nin “yasal sakinlerinin Maraş’a geri dönüş mücadelesini erozyona uğrattığı, Uluçay’ın davet edilmesinin kabul edilemez olduğu” görüşünü ortaya koydu.

Alithia haberini “İnatçılar Başardı… Kıbrıslı Türk ‘Belediye Başkanının’ İşgali Kınamasını Engellediler” başlığıyla verdi.