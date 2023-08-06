İki çocuğu vardı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan Doğu Akdeniz kavşağında kontrol yaptığı esnada alkollü sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Oytun Çakır dün silah arkadaşları ve aile yakınlarının gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.

Evli ve 2 çocuk babası Çakır için Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı siyasiler asker, polis mensupları ve sevenleri katıldı. Cenaze töreni sırasında gözyaşları sel oldu, eşi fenalık geçirdi.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Lala Mustafa Paşa Camii’nde düzenlenen törenin ardından Oytun Çakır’ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Gazimağusa Kabristanlığına getirildi. Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Çakır’ın tabutuna sarılı bayrağı eşine teslim etti.

Oytun Çakır’ın cenazesi, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Tören boyunca gözyaşı döken yakınları, yaşanan kazaya isyan etti.

Üstel: Derin üzüntüsü içerisindeyim

Bu arada Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Gazimağusa'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Oytun Çakır için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

“Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Oytun Çakır'ı, elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhuma Allah'tan rahmet; Polis Teşkilatı'na, ailesine ve sevenlerine sabırlar diler, kazada yaralanan polis memuru Coşkun Küçük kardeşime acil şifalar dilerim.”

Feyzioğlu: Mekanı cennet olsun

"KKTC polis memuru kardeşimiz Oytun Çakır'ı bir trafik kazasında kaybettiğimizi öğrendim. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine, ailesine sabır versin. Mekanı cennet olsun."



Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023, 01:20