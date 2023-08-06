27 yıl oldu

Derinya’da 1996 yılında meydana gelen sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumlar Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle, “İsaak-Solomu Anı İnisiyatifi” tarafından her yıl olduğu bu yıl da etkinlikler düzenlendi.

Fileleftheros gazetesi, Rum motosikletlilerin geleneksel sürüşleri çerçevesinde, Yunan askeri mezarlığı, Rum merkezi cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarının ziyaret edildiğini, ayrıca Metehan sınır kapısından geçtiklerini, daha sonra Ledra Palace kapısına gittiklerini yazdı. Lokmacı kapısını sembolik olarak kapatan Rum motosikletliler, daha sonra 1821 yılındaki Yunan ayaklanması döneminde Başpiskopos olan Kiprianu’nun, Faneromeni Kilisesindeki anıtına çelenk koydu.

Gazete, bu yılki etkinliklere bisikletlilerin, yayaların ve yüzücülerin de katıldığını belirterek, yüzücülerin, “Ay.Anaryiros Kilisesi” bölgesinden başlayıp ara bölge yakınlarındaki Kappari’nin şamandıralarına kadar yüzdüklerini kaydetti.

Rum motosikletliler dün de Güney Kıbrıs’taki tüm ilçelerden sürüş yaparak Derinya Barikatı’na gitti. Bugün de İsaak ve Solomu’nun Paralimni’deki mezarlarında yapılacak 27’nci anma ayinine katılacaklar.