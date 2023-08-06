Ya 5 bin Euro Ya da ölüm

Girne’de üçü Bangladeş uyruklu 6 kişi, Muhammed Roknuzzaman’ı eve hapsettikten sonra ellerini, dirseklerini bağladı ve ciddi şekilde darp etti. Zanlılar, darp anlarını cep telefonuyla kayda aldı ve video görüntüsünü Roknuzzaman’ın ailesine göndererek, “5 bin Euro göndermek için iki gününüz var. Parayı göndermezseniz Muhammed'i öldürüp denize atacağız” dedi. Bir süre sonra zanlılar tarafından serbest bırakılan Roknuzzaman, soluğu poliste aldı. Roknuzzaman’ın şikayeti üzerine Omar Hussein, Mesud Rana ve Noyan Babu tutuklanırken, 3 kişinin arandığı açıklandı. Bu arada Roknuzzaman’ın zanlıların ailesine gönderdiği video görüntüsünü polise verdiği açıklandı.

Tutuklanan zanlılar ise ifadelerinde Roknuzzaman’ın kendilerine borcu olduğunu iddia etti.

Ellerini bağladılar, darp ettiler

Soruşturmayı yapan polis, olayın 4 Ağustos 2023 tarihinde saat 05.45 Girne’de meydana geldiğini söyledi. Polis, Omar Hussein, Mesud Rana, Noyan Babu ve soy ismi belli olmayan Faruk isimli şahıs ile henüz isimleri tespit edilemeyen 2 erkek şahsın, Muhammed Roknuzzaman’ı para mevzusunu konuşacakları vaadi ile ikna edip ikametgahından çıkmasını sağladıklarını söyledi. Polis, zanlıların Roknuzzaman’ı Omar Hussein'in Bafra Sokak üzerinde bulunan ikametgahına götürdüklerini, yatak odasının kapısını arkasından kilitleyip zorla alıkoyduklarını söyledi.

Polis, zanlıların Roknuzzaman’ın ellerini bileklerinden ve dirseklerinden iple bağladıklarını, ciddi bir şekilde darp ettikten sonra yapmış oldukları eylemi videoya çekip onun Bangaldeş’te bulunan ailesine gönderdiklerini ve “ 5 bin Euro göndermek için iki gününüz var, parayı göndermezseniz Muhammed'i öldürüp denize atacağız” demek sureti ile de şiddet kullanma tehdidinde bulunduklarını açıkladı.

Polis, zanlıların daha sonra Muhammed Roknuzzaman’ı bıraktıklarını ifade etti. Polis, Muhammed Roknuzzaman’ın serbest kaldıktan sonra Girne Adli Şubeye gelerek, şikayetçi olduğunu ve zanlıların alisine gönderdiği videoyu polise verdiğini açıkladı.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, 3 zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu 3 zanlıyla beraber Faruk isimli şahıs ile 2 erkek şahsın da suça katıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini ve aranan 3 şahıs olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.