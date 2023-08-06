İçti, sürdü, öldürdü

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Tantura olarak bilinen Doğu Akdeniz Üniversitesi kavşağında, Oytun Çakır isimli polis memurunun yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazanın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Kazada, Oytun Çakır ve Coşkun Küçük’e çarpan sürücünün Bülent Güner olduğu belirlendi. Güner’in kaza esnasında 225 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bülent Güner’in kazanın ardından, aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştığı ancak sürede yakalandığı belirtildi. Bülent Güner’in, önce polis memurlarına, ardndan Nijerya uyruklu sürücünün kullanımındaki kiralık araca çarptığı tespit edildi. Bülent Güner ile polis memurlarının ikaz amaçlı durdurduğu taksi sürücüsü Fatih Doğan, kazada ihmali olduğu suçlaması ile nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İkaz amaçlı durdurdular

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hazar Aşçıoğlu, 5 Ağustos 2023 tarihinde saat 00.00 sıralarında, Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine yönetimindeki LP 232 plakalı araç ile seyreden Oytun Çakır’ın, Tantura kavşağı girişinde, arkadan uzun farları açık seyreden taksi şoförü Fatih Doğan’ı durdurduğunu söyledi. Aşçıoğlu, Çakır’ın polis memuru Çoşkun Küçük ile araçtan inerek, Fatih Doğan’dan ehliyet ve kimlik kartı istedikleri sırada, aynı istikamette JM 050 plakalı aracı ile 225 promil alkol tesiri altında seyreden zanlı Bülent Güner’in, önündeki kiralık aracı dikkatsiz ve süratli bir şekilde sağlaması sonucu, polis memurlarına çarptığını açıkladı.

Aşçıoğlu, kaza sonucu Oytun Çakır’ın savrularak ağır yaralandığını, Çoşkun Küçük’ün ise LP 232 plakalı aracın arka camına savrulduğunu ve yaralandığını aktardı. Polis, Oytun Çakır’ın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Taksi şoförü araç geçişini engelleyecek şekilde durdu

Zanlı kullanımındaki aracın polis memurlarına çarptıktan sonra kiralık araca da çarptığını aktaran polis, mahkeme huzurundaki diğer zanlı Fatih Doğan’ın ise araç geçişini engelleyecek şekilde sol şeritte durduğu gerekçesi ile tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Zanlı Güner: Söyleyecek bir şey yok

Mahkemenin söz vermesi üzerine zanlılardan Bülent Güner, “Söyleyecek bir şey yok” şeklinde konuştu. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.