Çevik Kuvvet iş başında

Larnaka’da artan şiddet olayları üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in talimatıyla sahil şeridinde polis devriyeleri artırıldı. Özellikle “Hurmalar” bölgesinde konuşlandırılan Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahaleleriyle, Çarşamba gecesine kadar toplam 19 kişi tutuklandı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, tutuklanan 19 kişiden 5’i bıçak ve saldırı aleti taşımak, uyuşturucu bulundurmak ve yasadışı mal sahipliği suçlarından suçüstü yakalandı.

Aynı gece Lefkoşa’nın Tseri bölgesinde de sabaha karşı 04.10 sıralarında park halinde bulunan 7 araç kundaklandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Aynı alanda bulunan 8’inci araca ise yanıcı madde döküldüğü ancak ateşe verilmediği tespit edildi.

Polis olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

