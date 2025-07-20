51’inci yıl kutlandı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve eşi Oya Öztürkler, Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Cumhuriyet Meclisi ön bahçesinde yer alan resepsiyona Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, diğer bazı yetkililer yanında, kutlamalar için gelen TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Azerbaycan - Türkiye ve Azerbaycan- KKTC Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri, TC komuta kademesinden üst düzey komutanlar, konuk heyetlerle diğer davetliler katıldı.

Resepsiyonda, folklor gösterisi sonrasında, sinevizyon gösterisi yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 20 Temmuz tarihinin sadece bir askerî müdahalenin yıldönümü olmadığını, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının varoluşunun, kendi kaderini tayin etme hakkının, özgürlüğünün, güvenlik içinde yaşanacak bir coğrafyanın ve onurlu geleceğin temin edildiği gün olduğunu vurguladı.

Öztürkler konuşmasında, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yapılan Cumhuriyet Meclisi’nin yeni binasında, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını da ifade etti.

Başkan Öztürkler’in konuşması sonrasında, sanatçı Ayşegül Zaim konser verdi.

Resepsiyon, günün anlam ve önemine dair fotoğrafların çekilmesiyle son buldu.



