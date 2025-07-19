Gönyeli’de komşularının apartmanın merdiven boşluğuna bıraktığı bisikletleri çaldığı belirlenen Ürdünlü Rahman Abdullah Hassan Yousef, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Zanlının toplam değerleri 8 bin TL olan iki bisikleti çaldığı ve bunları sosyal medya üzerinden satışa sunduğu belirtildi. Zanlının çaldığı bisikletlerden 3 bin TL değerinde olanı İskele’de yaşayan bir şahsa sattığı açıklandı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.
Polis; zanlının 9 Temmuz 2025 tarihinde Tandoğan Sokak’ta yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda muhafaza edilen A.A.’ya ait biri 5, diğeri 3 bin TL değerindeki iki bisikleti çaldığını ve bunları sosyal medya üzerinden satışa sunduğunu belirtti.
Polis; zanlının çaldığı bisikletlerden bir tanesini İskele’de sakin bir şahsa kendisinin olduğunu söyleyip, satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı. Polis; zanlının yine aynı apartmanda başka bir şahsa ait 4 bin TL değerindeki Cabo marka bisikleti çaldığını kaydetti. Polis; zanlının Cabo marka bisikleti daha önce 2 adet bisikletini çaldığı A.A.’ya satmak istediği esnada suçüstü hali tutuklandığını açıkladı. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis; zanlının evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis memuru; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru; bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.
Lefkoşa’da çaldı İskele’de sattı
Komşusunun 2 adet bisikletini sosyal medyada pazarlayan Ürdünlü Rahman polisi görünce bin pişman oldu
Gönyeli’de komşularının apartmanın merdiven boşluğuna bıraktığı bisikletleri çaldığı belirlenen Ürdünlü Rahman Abdullah Hassan Yousef, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
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