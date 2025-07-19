Lefkoşa’da çaldı İskele’de sattı

Gönyeli’de komşularının apartmanın merdiven boşluğuna bıraktığı bisikletleri çaldığı belirlenen Ürdünlü Rahman Abdullah Hassan Yousef, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının toplam değerleri 8 bin TL olan iki bisikleti çaldığı ve bunları sosyal medya üzerinden satışa sunduğu belirtildi. Zanlının çaldığı bisikletlerden 3 bin TL değerinde olanı İskele’de yaşayan bir şahsa sattığı açıklandı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; zanlının 9 Temmuz 2025 tarihinde Tandoğan Sokak’ta yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda muhafaza edilen A.A.’ya ait biri 5, diğeri 3 bin TL değerindeki iki bisikleti çaldığını ve bunları sosyal medya üzerinden satışa sunduğunu belirtti.

Polis; zanlının çaldığı bisikletlerden bir tanesini İskele’de sakin bir şahsa kendisinin olduğunu söyleyip, satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı. Polis; zanlının yine aynı apartmanda başka bir şahsa ait 4 bin TL değerindeki Cabo marka bisikleti çaldığını kaydetti. Polis; zanlının Cabo marka bisikleti daha önce 2 adet bisikletini çaldığı A.A.’ya satmak istediği esnada suçüstü hali tutuklandığını açıkladı. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis; zanlının evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis memuru; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru; bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

