Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk halkı ve ada için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Tatar, Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliğe kavuştuğunu, iki halk arasında o tarihten beri silahlı çatışma yaşanmadığını belirtti. Tatar, “Kıbrıs Türklerinin tarih boyunca maruz kaldığı zulüm ve göçler unutulmamalı, Enosis hayallerine karşı direniş kutsal sayılmalıdır” dedi.

Tatar, “51. yılını kutladığımız Mutlu Barış Harekâtı’nın, ailemde ve şehrim Lefkoşa’da nasıl bir umuda yol açtığını gören canlı tanıklarından biriyim. Cumhurbaşkanı değil, bu vatanın bir evladı olarak söylüyorum ki 20 Temmuz’da doğan güneş bir daha asla batmayacak. Halkımızın özgürlük güneşi daima ufkumuzu aydınlatacak. Anavatanımız Türkiye’ye, Kahraman Türk Ordusu’na, Mehmetçiklerimize, mücahitlerimize bir kez daha devletim ve halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!”

