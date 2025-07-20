Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere KKKTC’ye gelecek. Erdoğan’ın yapacağı ziyaret nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor.
Kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan da KKTC’de olacak. Erdoğan bugün Atatürk Anıtı ve Dr. Küçük Bulvarı'ndaki törenlere katılacak.
TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, , törenlere katılmak üzere KKTC'yi gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geleceğini ve Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçirilecek bazı projelerin temel atma ve açılış törenine iştirak edeceğini belirtti.
Törenlere katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaya gelişi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere KKKTC’ye gelecek. Erdoğan’ın yapacağı ziyaret nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 1 saat Önce
O kadar barış ve güvenlik ortamı varsa niye bu kadar çooooook güvenlik önlemi! Kimleeeeeeeerden korkuyorsun? Ya da korkmadığın kaldı mı?
Kişi kendinden bikir. Tarihimizde hiçbir kişi insanları bunun kafar sırf kendi menfaat ve saltanatı için hapse atmamıştır. 21. Yüzyılin en saçma, kurgu ve uyduruk kumpas ve hapis cezaları bu mikropla geldi. Tarihe da bu yönü ile geçecek. Adaletsiz Hapisci Sultan.
Doğru Söz - 1 saat Önce
Allah'ım inşAllah uçağın düşer ve gakkariyalarınla birlikte geberirsin. Leşin da bulunmaz. Amin
Doğru Söz - 7 dakika Önce
Yahu sen nasıl birşeysin ki beni tiksindiriyorsun.
Gelmesin !!!!!