Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere KKKTC’ye gelecek. Erdoğan’ın yapacağı ziyaret nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan da KKTC’de olacak. Erdoğan bugün Atatürk Anıtı ve Dr. Küçük Bulvarı'ndaki törenlere katılacak.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, , törenlere katılmak üzere KKTC'yi gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geleceğini ve Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçirilecek bazı projelerin temel atma ve açılış törenine iştirak edeceğini belirtti.



