Zengin olacaktı

Ömer KADİROĞLU

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün Alsancak-Girne bölgesinde gerçekleştirdiği ‘Alfa Operasyonu’ kapsamında 5 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Satışa hazır paketlerde ele geçirilen uyuşturucu maddenin çoğunluğunun hintkeneviri olduğu, bunun yanı sıra 35 gram kokain bulunduğu bildirildi.

Rus vatandaşı olan ve KKTC Beyaz Kimliği bulunan Danıl Gurin, sorgulama sırasında, yüklü miktarda uyuşturucuyu nereden temin ettiğini söylemezken, amacının tümünü paketler halinde satmak olduğunu ifade etti. Gurin, “paraya ihtiyacım vardı ve bu ticareti onun için yapıyorum” diyerek suçunu itiraf etti.

İhbar üzerine harekete geçildi

Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Soruşturmayı yürüten polis memuru, 18 Temmuz 2025 tarihinde alınan bir bilgide, zanlının kullanımındaki HV 111 plakalı araçta ve Alsancak’taki ikametgahında uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı yönünde bilgi alındığını belirtti. Polis, aynı gün saat 15.10 sıralarında, Alsancak Belediyesi araç park alanında tespit edilen zanlının üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada, 13 paket halinde yaklaşık 450 gram ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Ambalaj malzemeleri buludu

Polis memuru, aynı gün saat 16.00-17.30 saatleri arasında zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada ise; yatak odasında siyah çöp poşeti içerisinde üç adet vakumlu poşette yaklaşık bin 800 gram, siyah valiz içinde yaklaşık bin 100 gram ayrıca farklı poşetlerde 200 gram, 750 gram, 710 gram ve 28 gram Skunk türü hintkeneviri uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile birlikte yaklaşık 35 gram kokain bulunduğunu belirtti. Polis, uyuşturucu madde paketlemekte kullanıldığı düşünülen bir hassas terazi, streç film, elektrik bantları ve çeşitli ambalaj malzemelerinin de emare alındığı aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri nerden ve nasıl temin ettiğinin araştırılacağını, yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Para için yaptı

Mahkemede konuşan zanlı, paraya ihtiyacı olduğu için uyuşturucu temin ettiğini amacının satmak olduğunu ancak daha icraata geçemeden yakalandığını söyledi.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.