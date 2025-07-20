Umutlu konuştu

Gazetede yer alan başka bir habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ise açıklamasında, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak New York’ta gerçekleştirilen görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Açıklamasında Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sürecin yeniden başlamasının önemini de vurgulayan Yerapetridis, Crans Montana’da yaşanan çıkmazın ardından Kıbrıs sorununun BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisinin atanmasıyla uluslararası gündemin üst sıralarına taşınmasının önemli bir gelişme olduğu görüşünü ifade etti.

Cenevre’de üzerinde mutabakata varılan Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili altı başlıktan dördünün tamamlandığını ve bunlara dört tane daha eklendiğini ifade eden Yerapetridis, hedefin BM kararları bağlamında, özlü bir müzakere için uygun zemin yaratılması olduğunu dile getirdi.

Yerapetridis, Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) özlü müzakere koşulları meydana getirilmesine yardımcı olduğunu da söyledi.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın adanın yeniden birleşmesine ilişkin ortak çabayı sürdürmelerine ilişkin birlik ve kararlılığının gerekliliğini de vurgulayan Yerapetridis, "çatışmalar ve hoşgörüsüzlükle boğuşan bir dünyaya" birleşik bir Kıbrıs mesajı da gönderdi.

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin ulusal hedef olduğunu da dile getiren Yerapetridis, çözümün uluslararası hukuka tam olarak saygı gösterilmesiyle, iki kesimli iki toplumlu federasyona dayanması gerektiğini sözlerine ekledi.