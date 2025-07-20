‘Beni göndermeyin’

Gönyeli’de şüpheli hareketleri üzerine durdurulan Creg Tanaka Owen Shamuyarira’nın, 574 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı. Zanlı tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis zanlının “KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak” suçundan tutuklandığını belirtti.

Polis, 18 Temmuz 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Gönyeli Karakolu ekiplerinin Atatürk Caddesi üzerinde devriye görevi yaptığı sırada zanlının şüpheli hareketleri nedeniyle durdurularak kimlik kontrolü yapıldığını söyledi. Yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 23 Aralık 2023 tarihinden itibaren toplam 574 gün süreyle ülkede izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini belirten polis, Shamuyarira’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı.

Polis memuru, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve sürdürülen ihraç işlemleri olduğunu ifade ederek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, talebi değerlendirerek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.