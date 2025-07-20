Kadını değil, parayı sevdi

Girne’de bir otelde müşteri olarak bulunan 23 yaşındaki Serkan Tan, yeni tanıştığı 50 yaşındaki kadının çantasından 400 Amerikan doları çaldı. Zanlı, kamera görüntülerinden tespit edilerek kısa sürede yakalandı.

Zanlı dün sabah mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün ek süre alındı.

Polis, 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Girne’de, faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan Serkan Tan’ın yeni tanışmış olduğu C.T.’nin slot makinesi üzerinde bırakmış olduğu çantasından 400 Amerikan Dolar parayı çaldığını aktardı. Polis, yapılan şikâyet üzerine incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, aranmakta olan emare para olduğunu ifade ederek, ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.