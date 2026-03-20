Cezası bin Euro

Kuzey Kıbrıs’tan 200 litre akaryakıt alan 80 yaşındaki Kıbrıslı Rum, Ay Demet noktasında Rum gümrük memurlarının yoklamasına takıldı.

Rutin bir kontrol sırasında Rum gümrük memurları aracın bagajında 160 litre dizel ve 40 litre benzin içeren 10 adet 20 litrelik plastik bidon buldu.

Araca ve yakıta el koyan gümrük memurları, ilgili şahsa mahkeme dışında bir anlaşma önerdi. Bunun kabul edilmesi üzerine 200 litre yakıttan olan Kıbrıslı Rum Bin Euro da ceza ödedi.

Yapılan açıklamada Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında 200 litre akaryakıta izin verilmediği, ayrıca yakıtın plastik bidonlarda taşınmasının güvenlik açısından sakıncalı olduğu belirtildi.



