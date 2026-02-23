Muhteşem final

Güney Kıbrıs’ın en görkemli etkinliklerinden biri olan Limasol Karnavalı, dolu dolu geçen 10 günün ardından dün sona erdi.

Limasol Karnavalı son gün kalabalık ve görkemli geçit törenlerinden birine sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentin ana arterleri ve sahil hattı dolarken, güneşli havayı fırsat bilen binlerce kişi karnaval şehri Limasol’a akın etti.

Organizasyon komitesinin verilerine göre; 35 binden fazla katılımcı kortejde yer aldı. Rengârenk kostümler giyen gruplar, tematik araçlar ve süslenmiş platformlar eşliğinde şehir merkezinden geçerek adeta görsel bir şölen sundu. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan katılımcının yer aldığı geçitte, yaratıcı tasarımlar ve dikkat çekici makyajlar öne çıktı.

Bando takımlarının çaldığı ritmik melodiler, DJ performansları ve dans gruplarının gösterileri gün boyu sürdü. Seyirciler müziğe eşlik ederek dans ederken, balkonlar ve kaldırımlar da izleyicilerle doldu. Kent genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, trafik belirli güzergâhlarda kontrollü şekilde sağlandı.