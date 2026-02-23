KKTC’yi güçlendirmiş

Kathimerini Gazetesi, “Trump’ı Yatıştırırken- Hükümetten Muz Kabuğu Politikası- Hristodulidis’ten Kosova-KKTC İçin Muz Kabuğu Siyaseti” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, özetle Hristodulidis hükümetinin, BM tarafından tanınmayan Kosova’nın katılımına rağmen, Trump’ın Barış Kurulu'na katılacağını açıkladığını yazdı.

Kosova’nın barış kuruluna katılımının KKTC açısından taklit edilmesi gereken bir örnek olduğunu kaydeden gazete, haberinde Trump’ın Kosova’ya kurucu üye statüsü kazandıran mektubuna da yer verirdi. Gazete, Trump’ın Barış Konseyi'nin kendi bünyesinde BM tarafından tanınmayan oluşumlar kurmaktan çekinmediğini açıkça ortaya koyduğuna işaret etti.

Gazete, KKTC’nin varlığıyla ilgili benzer durumlarda ise, Rum kesiminin uluslararası hukuka aykırı bir hata yapıldığından ve ayrılıkçı bir oluşumun ortaya çıkmasından söz ettiğine işaret etti.

Güney Kıbrıs’ın BM tarafından tanınmayan Priştine’yle birlikte Trump’ın Barış Kurulu'na katılmasının KKTC’nin anlatısını güçlendirdiğini yazan gazete, Hristodulidis hükümetinin 2024 Temmuz'unda şiddetli tepki göstererek, uluslararası anlamda tanınmayan KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesi çabasına katkıda bulunan Macaristan ve Türk Devletleri Örgütü aleyhinde güçlü bir kurumsal Avrupa pozisyonu talep ettiğini ve sağladığını anımsattı.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026, 09:45